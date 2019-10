Familievoorstelling op kerkhof van Rijmenam Antoon Verbeeck

07 oktober 2019

09u25 0

Op het kerkhof van Rijmenam kan je op zondag 20 oktober een unieke familievoorstelling meepikken. ‘Spinnenmetenknippen’ is een locatievoorstelling, waarbij je letterlijk wandelend wordt meegenomen in het verhaal van Lily. Zij woont op het kerkhof met haar vader en daar ontmoet ze Kasper. Er ontstaat een prille liefde tussen hen maar die is helaas van korte duur. maar ook over vriendschap en liefde. De voorstellingen, om 14 en 16 uur, zijn geschikt voor jong en oud, vanaf 6 jaar. Info en tickets via www.blikveld.be/maxlast.