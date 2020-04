Familie van eeuweling Celine Beirens feliciteert haar via de krant: “We klinken zeker mee op jouw verjaardag!” Antoon Verbeeck

08 april 2020

09u18 1 Bonheiden Het kleinkind en de achterkleinkinderen van Celine Beirens uit Bonheiden willen hun oma en overgrootmoeder via deze weg feliciteren voor haar 100ste verjaardag. Voor Celine, een trouwe lezer en abonnee van Het Laatste Nieuws, was een groot feest gepland, maar daar stak het coronavirus een stokje voor.

Celines familie wil haar op haar 100ste verjaardag in de bloemetjes zetten: “Liefste Grotemoe. Via deze weg willen we je van harte proficiat wensen met je 100ste verjaardag! We kunnen vandaag helaas niet fysiek samen vieren, maar we klinken zeker wel mee op jouw verjaardag. Geniet van deze speciale dag!” delen kleinkind Melissa Jacobs en haar partner Roel Van Egdom mee. Ook de achterkleinkinderen Noor en Mil Van Egdom willen haar de groeten doen. Celine heeft naast één kleinkind en twee achterkleinkinderen twee dochters: Rita en Chris.

De eeuweling werd op 8 april 1920 geboren in Zandhoven en werkte jarenlang als dienstmeisje, later als huismoeder en bejaardehelpster. Momenteel woont Celine in bij dochter Rita. “We bellen via WhattsApp en sturen regelmatig berichtjes met foto’s zodat ze ons nog wel kan zien. Maar verder is er momenteel door de maatregelen, helaas, geen contact. Met een berichtje in HLN heeft ze toch nog een beetje een speciale verjaardag”, vertelt Melissa.