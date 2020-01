Extra verkeerslichten en langer groen aan kleuterschool GEKKO Antoon Verbeeck

02 januari 2020

15u45 1 Bonheiden Het lokaal bestuur van Bonheiden gaat maatregelen treffen om de schoolomgeving van de gemeentelijke kleuterschool GEKKO in het dorp van Bonheiden verkeersveiliger te maken.

In het verleden kwamen er al extra lichten en werden er verlichte verkeersborden aan de oversteekplaats geplaatst. “Spijtig genoeg worden de verkeerslichten aan deze oversteekplaats regelmatig genegeerd door verschillende bestuurders. Om dit probleem aan te pakken plaatst het gemeentebestuur de komende weken bijkomende verkeerslichten op de palen van de galgverlichting boven de rijweg. Bovendien wordt de groentijd van de verkeerslichten verhoogd van 15 naar 18 seconden. Zo hebben kleuters en ouderen voldoende tijd om veilig over te steken. De groentijd van de oversteekplaats aan het Kerkplein wordt trouwens ook verlengd van 12 naar 15 seconden”, deelt mobiliteitsschepen Bart Vanmarcke (Open Vld) mee. Het lokaal bestuur zal na een proefperiode van drie maanden een evaluatie maken. “Dit om na te gaan of de verkeersafwikkeling nog altijd voldoende vlot verloopt”, klinkt het.