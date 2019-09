Ereschepen Jan Thirion overwacht overleden op vakantie Wannes Vansina

08 september 2019

12u02 0 Bonheiden Ereschepen en gemeenteraadslid Jan Thirion is tijdens een vakantie overleden. Hij was 69. “Jan was een zeer geëngageerd en beminnelijk man”, zegt compagnon de route en goede vriend Jaak Van Assche.

Thirion was met vakantie in Spanje en zou daar tijdens een fietstocht een hartaanval hebben gekregen. Met zijn overlijden verliest Bonheiden een van de langst zetelende gemeenteraadsleden. “We zijn zowat samen in de politiek gestapt in 1988. Hij was sinds 1994 onafgebroken gemeenteraadslid en de vorige drie bestuursperioden telkens schepen”, zegt Jaak Van Assche.

Het overlijden komt voor iedereen als een complete verrassing. “Jan was heel sportief, ging regelmatig fietsen. Voor zijn vertrek naar Spanje heb ik hem nog gezien. We zagen elkaar sowieso twee à drie keer per week. Samen hadden we een vriendenclubje, ook wel het Boerenparlement genoemd, waarmee we allerlei onderwerpen bediscussieerden.”

Verschillende jaren bestuurden ze samen de gemeente. “Jan was net als ik bezig met natuurbehoud. Hij zat jarenlang in het dagelijks bestuur van Ivarem. Hij was ook zeer begaan met Rijmenam en heeft zich ook altijd ingezet voor heemmuseum ’t Smiske. Buiten de politiek was hij voortdurend in zijn tuin bezig en ook bij mij kwam hij de appelbomen snoeien. Wat mij ook altijd zal bijblijven, is zijn humor. Tijdens gemeenteraden kon hij dingen opwerpen waarmee hij vriend en vijand uit evenwicht bracht.”

Aanvankelijk kwam Thirion op voor BR, in 2010 stapte hij over naar N-VA. Oud-burgemeester Guido Vaganée: “Jan is altijd schepen van Financiën geweest. Hij was dan ook bankdirecteur geweest (hij was filiaalhouder voor ING – red.) en kende die materie door en door. Hij was iemand die alles op zijn manier deed en dichtbij de mensen stond. Zeker in zijn wijk De Mart. Zijn overlijden is in de eerste plaats een verlies voor de familie, maar ook voor de gemeente.”