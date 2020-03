Elf kandidaten maken kans op culturele erkenning van gemeente: “Breng nu je stem uit” Antoon Verbeeck

26 maart 2020

10u20 0

Het Dagelijks Bestuur Cultuurraad van het lokaal bestuur van Bonheiden heeft elf kandidaten geselecteerd voor de Cultuurpluim 2020. Het gaat om dansschool Bolero vzw, het ‘Koor voor mensen die niet noodzakelijk kunnen zingen’, Jo Lemaire, André Baeck, Femma Bonheiden, Jaak Van Assche, Volkskunstgroep De Krekels, Davidsfonds Bonheiden-Rijmenam, Dichters2820, An Vanhentenrijk en het Onze-Lieve-Vrouwkoor. “De Cultuurpluim is een officiële erkenning van een geleverde prestatie door een persoon of vereniging die een meerwaarde biedt voor het culturele leven in Bonheiden of een opmerkelijke culturele prestatie geleverd door een inwoner of vereniging van Bonheiden voor een andere gemeente of stad. Tot en met 30 april kan je voor maximum drie van de genomineerden via www.2820vraagt.be je stem uitbrengen”, klinkt het.