Elektriciteits- en nutskasten verdienen nieuw kleedje volgens N-VA Antoon Verbeeck

28 oktober 2019

11u01 0

De grijze elektriciteits- en nutskasten in Bonheiden kunnen volgens oppositiepartij N-VA wel een nieuw kleedje gebruiken. De partij verwees op de laatste gemeenteraad naar andere gemeenten en steden die de kasten verfraaiden met verf of foto’s. “Ons voorstel kan men kaderen in het domein toerisme en erfgoed en kan in nauwe samenwerking met de heemkundige kringen, cultuurdienst, cultuurraad, fotoclub of door lokale kunstenaars worden uitgevoerd. We verfraaien hiermee ons openbaar domein, brengen verschillende culturele verenigingen samen en gidsen onze inwoners en bezoekers door het rijke erfgoed van onze gemeente.” Het voorstel werd door de meerderheid positief onthaald en zal ter advies worden voorgelegd bij de Cultuurraad.