Eikenprocessierups slaat toe in nieuwe kleuterspeelweide Klim-Op Antoon Verbeeck

25 juni 2019

De eikenprocessierups heeft ook toegeslagen in de kleuterschool van Klim-Op in Bonheiden. Een dertigtal kleuters hadden gisteren en vandaag last van jeuk en een geïrriteerde huid. De schooldirectie, die nog maar net een nieuwe kleuterspeelweide met twee zomereiken in opende, trof meteen maatregelen. “Toen bleek dat er heel wat kinderen dezelfde klachten hadden, hebben we meteen een bestrijdingsdienst gebeld die de bomen in de kleuterweide heeft onderzocht. De arbeidsgeneesheer is vanmorgen ook langs geweest en alle ouders werden door ons op de hoogte gesteld. De kleuterspeelweide is nu tijdelijk niet toegankelijk voor de kinderen. Het is heel jammer dat we hiermee geconfronteerd worden, maar dit is een geval van overmacht”, aldus directeur Esther De Caluwe.