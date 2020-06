Eikenprocessierups huisvest zich in Berentrodedreef: “Nesten worden door aannemer verbrand” Antoon Verbeeck

04 juni 2020

12u27

Het lokaal bestuur van Bonheiden waarschuwt voor de eikenprocessierups in de Berentrodedreef. Een groot deel van het openbaar groen langs de straatkant werd gemarkeerd met een lint. De brandharen van de diertjes, die vorig jaar ook al werden gesignaleerd in de straat, veroorzaken een pijnlijke rode huiduitslag met hevige jeuk. “De linten, die bekomen werden via de provincie, werden door onze diensten gehangen. Het moet de aannemer die we inhuren voor de bestrijding ervan aangeven waar er nesten zijn. We kiezen er bewust voor om niet te werken met chemicaliën en opteren voor de verbrandingsmethode”, legt milieuschepen Mieke Van den Brande (CD&) uit. De schepen geeft aan dat er in de Berentrodedreef niet bepaald meer nesten zijn dan op andere locaties in de gemeente.