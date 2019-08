Eerste KRANK-festival aan Krankhoeve mag 400 bezoekers verwelkomen Antoon Verbeeck

04 augustus 2019

Aan de Krankhoeve in Bonheiden vond op zaterdag de eerste editie van het festival KRANK plaats, een initiatief van het lokaal bestuur. Voor deze eerste editie werden er een aantal lokale dj’s opgetrommeld, verenigingen stonden achter de toog en het hamburgerkraam. “Ik schat dat er zo’n 400 mensen aanwezig waren, wat een goed begin is. De aanwezigen kwamen meestal specifiek voor de set van hun favoriete dj en vertrokken daarna. Voor de volgende editie moeten we dus iets verzinnen dat de mensen hier wat langer laat blijven”, zegt schepen van Jeugd en Festiviteiten Pascal Vercammen (Open Vld). “Ik heb enorm veel positieve reacties gehad. Eindelijk is er iets nieuw in Bonheiden-Rijmenam, is een opmerking die ik vaak gehoord heb. De aanwezigen waren content, de verenigingen maakten winst en dat maakt van mij een fiere schepen.”