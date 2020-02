Eerste karateschool van Bonheiden opent de deuren in school Klim-Op Antoon Verbeeck

11 februari 2020

09u01 0 Bonheiden Michel Almeida (33 jaar) opende op maandagavond zijn karateschool Taisho in de polyvalente zaal van de school Klim-Op. Iedereen vanaf 6 jaar is welkom om op maandag of woensdag lessen te komen volgen.

De Antwerpenaar, die sinds 2017 in Bonheiden woont, is momenteel Belgisch kampioen van de federatie Shotokan Karate Do International Federation (SKIF) in de categorie +75 kilogram en behaalde in het verleden brons op het wereldkampioenschap. Daarnaast is hij ook coach van de Belgische ploeg Kumite, ook bekend als sparren. “Ik zat al een tijdje met een opstart van een karateschool in mijn hoofd en wou die het liefst in deze regio opstarten. Makkelijker gezegd dan gedaan, want de meeste uren van de zalen in Bonheiden waren al bezet. In Putte was er wel nog een zaal vrij, maar toen kwam de school Klim-Op met een voorstel. Na schooltijd heeft hun polyvalente zaal geen invulling. Ik vind er dus de ideale ruimte om op maandag en woensdag een uurtje les te geven”, vertelt Michel.

“Ik hou het heel laagdrempelig. In eerste instantie mik ik mij op kinderen vanaf 6 jaar. Wanneer er genoeg volwassenen en jongeren aangesloten zijn, ga ik de groep opsplitsen op basis van leeftijden”, gaat Michel verder. “Zelf ben ik op mijn tien jaar met karate gestart. Met mijn school hoop ik kinderen te stimuleren om te sporten. Ik was destijds absoluut geen sportief kind, maar het leuke aan karate is, is dat je constant bijleert en ook beter wordt.” De naam Taisho betekent in het Japans onder andere kapitein, de rol van Michel bij de nationale ploeg. “Ik ben bij de nationale ploeg altijd kapitein geweest, een voortrekker. Het leek me een passende naam voor de school.”

Schepen van Sport Pascal Vercammen (Open Vld) is tevreden met de nieuwe club in de gemeente. “We hadden al judo en jiujitsu, en nu dus ook een karateschool. We hebben Michel bijgestaan met de opstart van Taisho door onder andere matten te voorzien en hem wegwijs te maken in het subsidiereglement voor sportverenigingen. Hij is ook altijd welkom in de sportraad.” Iedereen vanaf 6 jaar is welkom bij karateschool Taisho lessen te volgen. Starten doe je met drie proeflessen. De lessen vinden telkens plaats van 6 tot 7 uur.