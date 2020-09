Dubbel zo snel in zone dertig Tim Van Der Zeypen

16 september 2020

09u25 0 Bonheiden Bij drie verschillende snelheidscontroles in Bonheiden heeft de lokale politie in een zone dertig een chauffeur geflitst die meer dan dubbel zo snel heeft gereden. De chauffeur klokte af op 68 kilometer per uur.

Hij of zij zal het binnenkort mogen gaan uitleggen aan de politierechter. Hij riskeert dan een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro en een bijkomend rijverbod. De chauffeur liep tegen de lamp in de Kruisstraat. Daar werden in totaal 287 autobestuurders gecontroleerd op hun snelheid. Naast deze hardrijder hielden nog 77 anderen er zich niet aan de snelheid. Verder controleerde de politie ook nog in de Korte Dreef en langs de Brugstraat. Er werden daar op beide plaatsen tezamen 224 chauffeurs geflitst.