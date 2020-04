Domein Weyneshof deels toegankelijk voor wandelaars: “Maar hou je wel aan de regels” Antoon Verbeeck

16 april 2020

Domein Weyneshof langs de Weynesbaan, het werkterrein van de gelijknamige speelpleinwerking in Rijmenam, is gedeeltelijk terug toegankelijk om te wandelen. Uiteraard moeten wandelaars de strikte voorwaarden die de federale regering oplegt respecteren. “De conciërges van het domein vragen uitdrukkelijk om de regels te respecteren. Bij vaststelling van duidelijke overtredingen op de regels zullen de ordediensten worden verwittigd. Dit in het belang van ieders veiligheid. Weyneshof is enkel individueel of met het gezin toegankelijk en enkel open voor wie te voet of met de fiets komt, dus enkel voor mensen uit de omgeving. Parkeren aan het domein is niet toegelaten. De speeltoestellen, buitenspeeltuinen inclusief het voetbalveld zijn niet toegankelijk”, deelt het lokaal bestuur mee.