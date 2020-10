Dit jaar geen herfstbraderie en jaarmarkt in Bonheiden-Rijmenam: “Veiligheid primeert”



Antoon Verbeeck

02 oktober 2020

10u54 1 Bonheiden De middenstandsvereniging heeft de herfstbraderie in Bonheiden en de jaarmarkt in Rijmenam geschrapt door de coronacrisis. De herfstbraderie zou normaal op 7 november plaatsvinden, de jaarmarkt in Rijmenam op 16 november.

“We zouden de kramen verder uit elkaar kunnen zetten, maar de anderhalve meter afstand kunnen we niet handhaven door de smalle straten en de grote opkomst van de bezoekers. Ook het dragen van mondmaskers is moeilijk te controleren. Hopelijk is het volgend jaar allemaal voorbij en kunnen we in 2021 iedereen weer verwelkomen. We zijn er nu al van overtuigd dat we hier samen met jullie een topeditie van zullen maken. We gaan jullie nu missen, maar de veiligheid primeert”, klinkt het bij Rijmenam Explosief, drijvende kracht achter de Rijmenamse jaarmarkt.