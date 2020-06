Digitale Roefeldag in Bonheiden: “Filmpjes met leuke ideetjes en opdrachtjes als alternatief” Antoon Verbeeck

15 juni 2020

10u41 0 Bonheiden Het lokaal bestuur van Bonheiden heeft een alternatief uitgewerkt voor de afgelaste Roefeldag.

Het coronavirus stak een stokje voor de jaarlijkse hoogdag voor de kinderen uit de gemeente. De jeugddienst komt met een digitale variant op de proppen. “Roefel is dé dag van het kind. Het is een grote uitprobeerdag, waar kinderen zich kunnen inleven in de wereld van de volwassenen. Tijdens de Roefeldag ontdekken kinderen in onze gemeente welke beroepen en hobby’s er allemaal uitgeoefend kunnen worden. Dit jaar kunnen we het niet op de gebruikelijke superfijne manier met z’n allen samen beleven, maar het beleven, zullen we”, delen jeugdcoordinator Cindy Goovaerts en jeugdschepen Pascal Vercammen (Open Vld) mee. “In samenwerking met de handelaars en verenigingen van onze gemeente werd er een online Roefel uitgewerkt. Er zullen doorheen de ganse Roefeldag online filmpjes getoond worden met leuke ideetjes, tips of opdrachtjes zodat de kinderen thuis aan de slag kunnen.” Online Roefelen kan door deel te nemen aan het Facebookevenement ‘Roefel Bonheiden’ via de pagina van de jeugddienst.