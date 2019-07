Den Olm krijgt erkenning voor opvang van mensen met jongdementie: “Als partner kan je de zorg niet blijven dragen” Wannes Vansina

16u14 6 Bonheiden Woonzorgcentrum Den Olm in Bonheiden heeft een bijzondere erkenning gekregen voor twaalf woongelegenheden voor mensen met jongdementie. Dat is goed nieuws voor mensen die op jongere leeftijd getroffen worden door de ziekte.

Naar schatting 1.800 Vlamingen lijden aan een vorm van dementie voor de leeftijd van 65 jaar. Om de getroffen gezinnen vooruit te helpen, besliste de Vlaamse regering recent om 3 miljoen euro toe te kennen aan woonzorgcentra die zich in het bijzonder zullen toeleggen op de doelgroep. 200 woongelegenheden werden erkend in 23 woonzorgcentra, waarvan 8 in Mechelen (Hof van Egmont) en twaalf in afdeling Beukenhof in Den Olm. Bewoners met jongdementie krijgen er een forfaitaire korting van 25 euro per dag op hun factuur omdat het wegvallen van een actieve partner vaak ook financieel een zware domper is. “Het scheelt al snel 700 euro per maand”, zegt Den Olm-directeur Dirk Van Herpe.

Kindje

Met de erkenning wil Den Olm zich verder profileren als gespecialiseerd centrum voor (jong)dementie. Respect, zorgzame aandacht en een sterk geloof in de mogelijkheden staan voorop. Het is belangrijk dat er aangepaste opvang is. Paulette Van Rillaer haar echtgenoot Georges had twaalf jaar de ziekte van Alzheimer. “Het gaat in het begin heel traag. Ik dacht: als het dat maar is. Maar het bleef niet zo.” Uiteindelijk stond ze met de rug tegen de muur en kon ze niet anders dan haar man onder te brengen in een woonzorgcentrum. Een heel moeilijke beslissing. “Vergelijk het met een klein kindje dat je afgeeft en waarvan je weet dat het nooit meer naar huis zal komen. Het is gewoon verschrikkelijk. Het is dan niet alleen belangrijk dat je partner goed wordt opgevangen, maar dat je zelf ook een vriendelijk woord en een schouderklop krijgt.”

Confronterend

Officieel zijn er 1.800 personen met jongdementie in Vlaanderen, volgens Van Herpe is dat nog een onderschatting omdat de ziekte niet altijd wordt herkend. Dementie op jongere leeftijd is overigens niet alleen confronterend voor de zieke en zijn omgeving, ook voor het verplegend personeel. “Het maakt een groot verschil uit of een bejaard iemand die al een heel leven achter zich heeft dementie krijgt of een jonger iemand. Het treft mensen in een actieve fase in hun leven”, zegt Linda Op De Beeck, hoofdverpleegkundige van Beukenhof. Het vraagt bijzondere zorg. Momenteel verblijven vijf personen met jongdementie in Den Olm.

Lotgenoten

Op de persconferentie dinsdag gaf Den Olm ook heel bewust het woord aan personen met dementie. ‘Luister naar ons!’ en ‘Geef ons een stem!’ zijn dan ook twee aanbevelingen uit het recent gelanceerde ‘Manifest van mensen met dementie’. Medeauteur is Mechelaar Jan Van Gils (69). “Er is veel literatuur over dementie, maar we willen ook zelf een stem hebben. We verliezen een aantal mogelijkheden, maar we willen niet opzij geschoven worden. Ons leven is niet afgesloten”, zegt hij. Al voelde dat in het begin wel anders. “De eerste maand is wenen, wenen en wenen. De diagnose is keihard. Je voelt je niemand meer. En dan ga je op zoek. Mij persoonlijk heeft contact met lotgenoten enorm geholpen.”

Houtatelier

Een belangrijk aspect uit het manifest is dat personen met dementie nog wat nieuws willen beleven. In Den Olm zorgt onder meer Antonio La Paglia (68) daarvoor. Hij is begeleider van het houtatelier voor mensen met jongdementie. “In het begin kunnen ze nog alles, op het einde alleen nog schilderen. Maar ze zijn weg uit hun zetel en dat is verrijkend.” Hij was zelf 62 toen de diagnose werd gesteld nadat hij niet uit een burn-out leek te geraken. “Ik legde testen af en bleek vragen uit het tweede middelbaar niet te kunnen beantwoorden. Alle plannen die ik gemaakt had om te gaan reizen na mijn pensioen, vielen in het water. Gelukkig heb ik hier de juiste informatie gekregen. Het is belangrijk dat mensen weten wat jongdementie is en dat het niet alleen oma en opa zijn die het kunnen krijgen. Dementie maakt ook geen onderscheid. Het kan iedereen overkomen: van straatveger tot directeur”, aldus de vroegere bedrijfsleider.

