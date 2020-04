Deelbusje verhuist naar Rijmenam: “Als versterking voor de boodschappenservice” Antoon Verbeeck

Het deelbusje, dat tot het park van elektrische deelwagens in de gemeente Bonheiden hoort, verhuist tijdelijk naar een nieuwe locatie. Rataplan, zoals het busje heet, wordt tijdens de coronacrisis geparkeerd in Rijmenam. “Door de uitbraak van het coronavirus en de daardoor voorzien maatregelen is het gebruik van de deelwagens sterk afgenomen. Zowel door de diensten van de gemeente als inwoners. Om de wagens zo efficiënt mogelijk in te zetten tijdens deze crisis voorzien we een tijdelijke verplaatsing van Rataplan naar het centrum van Rijmenam. Hierdoor kan dit voertuig mee ingeschakeld worden in de boodschappenservice voor de inwoners die hier nu nood aan hebben. Het busje blijft uiteraard door iedereen te reserveren maar de zone is tijdelijk verplaatst”, klinkt het.