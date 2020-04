De Ronde tegen corona: Harry Francis (The Voice Senior) geeft concert voor de zorg én voor zijn buren Els Dalemans

05 april 2020

Hij zingt al zijn hele leven lang, daarom deed Harry Francis - Francis Harzé in het gewone leven- ook zondagnamiddag wat hij het beste kan en liefste doet. Speciaal voor de ‘Ronde tegen corona’ gaf de kersverse Bonheidenaar een concert voor de zorg én voor zijn buren.

Harry Francis stond vooral in zijn jonge jaren op het podium, maar werd dankzij The Voice Senior in 2018 herontdekt. De Mechelse crooner verhuisde drie weken geleden naar buurgemeente Bonheiden, en woont nu vlakbij het Imeldaziekenhuis. “Iedereen wil op zijn of haar manier toch graag iets doen om de vele hardwerkende hulpverleners een hart onder de riem te steken. Zo kwam ik op het idee om voor hen én voor de buren een mini-concertje te organiseren”, zegt Harzé.

“We maken immers nog maar net kennis met onze nieuwe buurtbewoners, en dat gaat enorm vlot omdat ik regelmatig repeteer met de ramen wijd open. Meteen verschijnen dan de bewoners van de flats rondom op hun balkon en terras, en mijn vrouw krijgt de ene vraag na de andere. Ik besloot daarom mijn muziekinstallatie op zondagmiddag in onze tuin op te bouwen, en iedereen te trakteren op een lockdown-concertje van een uur. We hielden voor de veiligheid voldoende afstand, en het zonnetje zorgde ervoor dat iedereen nóg meer genoot.”