Coronavirus houdt Bonheidenaar Bert Aerts vast op Caribisch eiland: “In mei een terugvlucht, als er plaats op het vliegtuig is” Antoon Verbeeck

06 april 2020

17u12 0 Bonheiden Bonheidenaar Bert Aerts (33 jaar) zit momenteel met zijn vriendin Simona (eveneens 33) vast op het Caribisch eiland Sint Maarten. Het koppel woonde er in maart een festival bij en breidde er nog enkele vakantiedagen aan vast, maar door het coronavirus verblijven ze nu langer dan gepland op het eiland. Begin mei zouden ze een vlucht naar huis kunnen nemen.

Bert en Simona vertrokken op 9 maart vanuit luchthaven Parijs-Charles de Gaulle naar Sint Maarten. Op de planning stond het vijfdaagse SXM Festival en vijf extra vakantiedagen om het nodige sightseeing te doen op het eiland. Maar ook op Sint Maarten sloeg het coronavirus toe. “Op vrijdag 20 maart trokken we, zonder dat er een vuiltje in de lucht was, naar de luchthaven van het eiland. Hoewel we netjes onze tickets op zak hadden, kregen we te horen dat het vliegtuig overboek was en dat we geduldig moesten zijn. Een dag later kwam de melding dat het luchtruim voor een maand gesloten zou zijn, als maatregel om de verdere verspreiding van het coronavirus op het eiland in te dijken”, legt Bert uit.

4 overlijdens

“Daarna werden we aan ons eigen lot overgelaten. We moesten zelf onderdak zoeken, en gelukkig konden we via via terecht in het appartement van een Italiaanse bewoner. Ondertussen gelden er hier ook de maatregelen die in Europa van kracht zijn. Strandbars en restaurants zijn gesloten, en tijdens een wandeling moeten we afstand houden. De lokale overheid deelde mee dat er hier 23 positieve gevallen en vier overlijdens zijn geregistreerd op het eiland, dat zo’n 75.000 inwoners telt en 88 km² groot is. Zelf verkeren we nog in goede gezondheid. Ik denk niet dat de situatie op het eiland erger is dan in België. We houden ons nu zo goed als we kunnen aan de maatregelen die hier gelden.”

Mei?

Wanneer het koppel terug huiswaarts kan keren blijft wel een vraagteken. “De laatste info die we hebben gekregen is dat er op 4 mei een vlucht naar Parijs is. In dat bericht stond wel dat ze de reizigers geen garantie kunnen geven dat ze effectief een zitje op het vliegtuig krijgen. Het is dus nog koffiedik kijken of we in mei opnieuw in Bonheiden staan. Ondertussen houden we via de gekende online kanalen contact met het thuisfront, als we internet hebben tenminste”, vertelt Bert, die zich de komende dagen zal bezighouden met het installeren van zonnepanelen. “Mijn tijdelijke huisbaas heeft panelen besteld en ik wel hem daar graag mee helpen. Dan heb ik toch iets om handen. Het is balen dat we hier nu nog steeds zijn, maar we zijn nog gezond en de situatie is wat het is. We proberen er het beste van te maken.”