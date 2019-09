Circus Ronaldo doet try-out van zaalshow in GC ‘t Blikveld Antoon Verbeeck

17 september 2019

Het gerenommeerde Circus Ronaldo komt op 2 november met de voorstelling ‘Swing’ naar Gemeenschapscentrum ‘t Blikveld. De voorstelling ging in première in 2018 en was onder andere bij te wonen in een circustent op het terrein van VC Rijmenam. “Circus Ronaldo wil ‘Swing’ nu ook omvormen naar een zaalshow en koos ‘t Blikveld uit om dit uit te testen voor publiek. Het gaat dus om een exclusieve try-out. Een frisse waaier van allround circusartiesten trekt in ‘Swing’ alle registers open op maat van de onvervalste swingmuziek uit de jaren ‘40. De aanstekelijke speelsheid, de heerlijke dynamiek en de blije opgewektheid van Circus Ronaldo’s jonge garde laat je verliefd worden op circus zoals je het al lang niet meer zag”, deelt ‘t Blikveld mee. Meer info en tickets via www.blikveld.be/swing.