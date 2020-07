Chauffeurs Oude Keerbergsebaan rijden 947 euro bij elkaar door snelheid te respecteren: “Geld wordt verder geïnvesteerd in verkeersveiligheid” Nederlands systeem Safety-safe stond in primeur een maand lang in Rijmenam Antoon Verbeeck

07 juli 2020

14u38 1 Bonheiden 947,34 euro: zoveel bracht de Safety-safe, een systeem dat geld in een virtuele pot doet wanneer bestuurders zich houden aan de snelheidslimiet, op in de Oude Keerbergsebaan in Rijmenam (Bonheiden). Het lokaal bestuur stelde vandaag in het bijzijn van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) het resultaat voor van het project, dat een primeur is in ons land. “Dit lijkt me ook wel wat voor mijn eigen stad”, sprak de minister.

Goed gedrag in het verkeer belonen in plaats van de snelheidsduivels te beboeten: dat is het uitgangspunt van de Safety-safe. Iedere bestuurder van een motorvoertuig die zich aan de snelheidslimiet houdt en de snelheidsmeter passeert, zorgt ervoor dat er geld in de digitale spaarpot komt. Het eindbedrag wordt besteed aan een door de buurtbewoners gekozen doel. In Nederland kennen ze het systeem al een tijdje. In ons land ging de primeur naar Bonheiden. Een maand lang stond de Safety-safe opgesteld in de Oude Keerbergsebaan, een zone 30. “De afgelopen maand werd elk gemotoriseerd voertuig in deze straat geregistreerd. Elke keer wanneer een chauffeur zich aan de snelheid hield, kwam er vijf eurocent bij, dit op basis van vijf registratiepunten. Dat laat ruimte voor gedragsaanpassing. Stel dat er bij het eerste punt te snel werd gereden, dan kan er wel nog een beloning komen bij de vier overige punten. We hadden zo'n 1.000 euro verwacht als eindbedrag en zitten dus ook in die buurt”, vertelt mobiliteitsschepen Bart Vanmarcke (Open Vld).

In diverse Nederlandse provincies werd de Safety-safe reeds ingezet en stelde men vast dat er nadien gemiddeld tot zo’n 20 tot 50 procent minder hardrijders waren Bart Vanmarcke (Open Vld), schepen van Mobiliteit

Geen bloembollen

“Wij gaan ervan uit, niet alleen wij, maar ook de gedragswetenschappers van de Nederlandse bedrijvengroep die dit ontwikkeld heeft, dat dit systeem een duurzaam effect heeft. In diverse Nederlandse provincies werd de Safety-safe reeds ingezet en stelde men vast dat er nadien gemiddeld tot zo’n 20 tot 50 procent minder hardrijders waren”, gaat de schepen verder. De buren van de Oude Keerbergsebaan kregen nu de keuze naar waar die centen gaan. “Wij hebben hen zelf drie mogelijkheden aangeboden: van heel individueel naar collectieve beloningen. De buren kozen uiteindelijk niet voor bloembollen voor hun eigen voortuinen en sloegen ook het aanbod om zitbanken te installeren af. Zij wensten dat het geld ging naar een collectieve beloning in het kader van de mobiliteit, zijnde een coachingstraject rond verkeersveiligheid in deze straat.”

Mooi voorbeeld

“Dergelijke systemen kunnen we alleen maar toejuichen. Dit is niet alleen een primeur voor ons land, maar het is ook een mooi voorbeeld voor heel wat andere lokale besturen. Misschien is het wel een idee om dat systeem verder uit te rollen naar andere gemeenten en steden. Ik neem het zeker mee naar Dilsen-Stokkem, de stad waar ik burgemeester ben”, sprak minister Peeters. De Safety-safe die in Rijmenam stond opgesteld, verhuist nu terug naar Nederland. “Het ging om een proefproject, maar het is zeker onze ambitie om hem vanaf volgend jaar opnieuw in te zetten in onze gemeente”, besluit de schepen.