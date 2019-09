Chauffeur dubbel zo snel in schoolomgeving TVDZM

10 september 2019

De politiezone Bodukap heeft in Rijmenam (Bonheiden) een autobestuurder geflitst aan een snelheid die meer dan dubbel zo snel was dan toegelaten in een schoolomgeving. De politie flitste de chauffeur langs de Dijleweg. De man reed er 67 kilometer per uur. Hij mag zich binnenkort verwachten aan een uitnodigen van de politierechter. Daar riskeert hij een rijverbod en een geldboete die kan oplopen tot zo’n 3.000 euro. In totaal werden er op de Dijleweg 599 chauffeurs gecontroleerd en buiten de snelheidsduivel nog 63 andere chauffeurs geflitst. Zij zullen binnenkort een proces-verbaal in hun brievenbus mogen verwachten. Ook in Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte werd er nog gecontroleerd in de schoolomgeving. Hier werden er in totaal 126 chauffeurs geflitst. Op de Leuvensebaan in Putte bedroeg de topsnelheid 78 kilometer per uur. Hier telt een maximaal toegelaten snelheid van zeventig kilometer per uur. De politiezone waarschuwt autobestuurders op zijn grondgebied: “Ook in de toekomst zullen dergelijke controles nog worden herhaald.”