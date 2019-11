Catherine zamelt geld in voor gehandicapte kinderen in Nepal: “Wat ik daar gezien heb, tart alle verbeelding” Antoon Verbeeck

28 november 2019

16u03 0 Bonheiden Catherine Maes (61) organiseert dit weekend ‘Schenk warmte aan je geliefden’. De opbrengst gaat naar de bouw van een school voor gehandicapte kinderen in Nepal. Catherine trok in 2007 voor het eerst naar Nepal en werd op slag verliefd op het land, maar ook de armoede raakte haar. “Een veilige thuis voor alle daklozen en kansarmen in Nepal, dat is het doel.”

“Ik was destijds alles behalve een ervaren reizigster, en was zelfs nog nooit buiten Europa op verkenning geweest. De reis in Nepal was dus een enorme cultuurshock, maar tegelijkertijd vond ik veel liefde. Die liefde heeft letterlijk alles in mijn leven voorgoed veranderd.”

Caroline besloot in 2007 na haar scheiding om een verre reis te maken, en belandde uiteindelijk bij kennissen in Nepal. Eens aangekomen in de hoofdstad Kathmandu, werd het verschil met België meteen duidelijk. “Wat ik daar aantrof, tartte alle verbeelding. De armoede is er schrijnend, de meeste mensen hebben weinig of niets, er bestaat geen sociaal vangnet voor de zwakkeren in de maatschappij. Nepal is zowat het armste land in Zuidoost-Azië.”

Lijm snuiven

Catherine, die recent Leuven inruilde voor Bonheiden, bleef niet bij de pakken zitten en richtte in 2011 de vzw Sukhi Home op. “Sukhi staat voor het Nepalese woord: gelukkig op lange termijn. Dat is precies wat ik beoog: een veilige thuis voor al diegenen in Nepal die géén kansen krijgen en géén dak boven hun hoofd hebben”, vertelt Catherine.

Prostitutie

“Ik heb kinderen gezien die bedelden om te overleven, voor een beetje geld om iets te kunnen eten, of om drugs te kopen. Velen snuiven lijm om het hongergevoel tegen te gaan, en vele anderen komen terecht in de criminaliteit en de prostitutie. De meeste kinderen sterven rond hun vijftiende. Gewoon overleven is voor hen al een hele strijd. En toen kwamen er de aardbevingen in april en mei 2015.”

15 projecten

“Ik probeer nu met de vzw mijn steentje bij te dragen. Sinds de oprichting hielp Sukhi, al dan niet met andere partners, mee aan 15 projecten: van de heropbouw van scholen tot het uitdelen van dekens. Momenteel concentreren we ons op de bouw van een aardbevingsbestendige school voor 120 gehandicapte Nepalese kinderen.”

De vzw had nog graag zo’n 40.000 euro ingezameld voor het project. Dat doet het onder andere door vanaf vandaag tot en met zondag ethisch verantwoorde wolproducten te verkopen. Iedereen is vandaag welkom van 16 tot 20 uur, op zaterdag van 14 tot 21 uur en op zondag van 14 tot18 uur op het adres Kanonniersweg 2 in Bonheiden.