Cardioloog Luc Janssens ziet helft minder patiënten: “Kom alsjeblieft naar het ziekenhuis als het dringend is. Je kan ook sterven in uw kot” Antoon Verbeeck

10 april 2020

Diensthoofd van het hartcentrum van het Imeldaziekenhuis in Bonheiden Luc Janssens ziet zowaar de helft minder patiënten met dringende problemen als voor de coronalockdown. Mensen met pijn aan de borststreek komen volgens Janssens ook in een later stadium naar het ziekenhuis, wat de overlevingskans verkleint. "De overheid vraagt om in uw kot te blijven, maar je kan ook nog sterven in uw kot. Kom voor dringende hulp alsjeblieft naar het ziekenhuis", klinkt het in zijn oproep.

“Wij zien de helft minder patiënten met dringende problemen dan voor de lockdown. Waar zijn al die mensen naartoe?” Volgens Janssens is in deze coronatijden de drempel om naar het ziekenhuis te komen voor een dringend probleem groter geworden. Dat merkt hij aan het aantal patiënten dat hij over de vloer krijgt. “En daar zijn twee redenen voor. In deze tijden waar corona al ettelijke weken op rij de voorpagina’s haalt, krijg je al snel de neiging om jouw eigen medisch probleem te onderschatten of zelfs te negeren; ach, het zal wel niks zijn. De vrees om aan te kloppen bij het ziekenhuis, om dan te horen te krijgen dat ze voor jou geen tijd hebben, leeft klaarblijkelijk onder de mensen. Daarnaast zijn er ook mensen die liever wegblijven uit het ziekenhuis, uit vrees om het virus op te lopen.”

Tot mijn grote spijt heb ik de afgelopen weken het overlijdens van veertigers, vijftigers en zestigers moeten vaststellen, personen die pas in een te laat stadium medische hulp zijn gaan zoeken Cardioloog Luc Janssens

Te laat

“Laat ik bij deze een oproep doen: kom nog steeds naar het ziekenhuis voor een dringend probleem. Als je al tien minuten pijn hebt aan de borst en het overslaat naar de armen of kaak, mag je geen seconde twijfelen. Tot mijn grote spijt heb ik de afgelopen weken het overlijden van veertigers, vijftigers en zestigers moeten vaststellen, personen die pas in een te laat stadium medische hulp zijn gaan zoeken. Heb dus absoluut geen schrik om bij ernstige problemen aan de alarmbel te trekken. De overheid vraagt om in uw kot te blijven, maar vergeet niet dat je ook kan sterven in uw kot. Dit is geen probleem van het Imeldaziekenhuis, noch een Belgisch probleem. Collega’s in China, Spanje en Italië merken ook dit fenomeen op.”

Collaterale sterfte

“Belangrijk om te weten is dat er in ons land, corona of niet, per dag zo’n 100 mensen overlijden aan een hart- of vaatziekte. Daarmee is het doodsoorzaak nummer 1 in België. Ik heb het nu over mijn eigen vakgebied, maar hetzelfde geldt evenzeer voor bijvoorbeeld mensen met een tumor of een gescheurde appendix”, legt Janssens uit.

“Het nieuws focust zich dezer dagen op de coronaslachtoffers, maar er is ook heel wat collaterale sterfte; slachtoffers die niet als een coronapatiënt werden gecatalogeerd, maar onrechtstreeks wel zijn overleden door de perceptie die er tijdens de coronacrisis heerst. Als je hulp nodig hebt, moet die ook gaan zoeken. Heb geen schrik om bij het ziekenhuis aan te kloppen. Wij staan hier nog steeds paraat voor iedereen met dringende problemen.”