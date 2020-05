Buurtbewoners leggen bloemen neer bij woning van vermoorde Christine Tim Van Der Zeypen

13 mei 2020

19u00 0 Bonheiden Buurtbewoners en kennissen van Christine Verbeiren (70) uit Bonheiden zijn bloemen komen neerleggen voor haar woning. “Om onze steun te betuigen”, luidt het bij enkelen. Christine werd ruim anderhalve week geleden om het leven gebracht.

De roofmoord zindert in de anders zo rustige Selliers de Moranvillelaan ook vandaag nog na. Christine werd vermoedelijk twee weken geleden om het leven gebracht met messteken en werd vorige week maandag dood aangetroffen in haar kelder. Het parket catalogiseerde de feiten vrijwel meteen als een roofmoord. Donderdag konden speurders een twintigjarige verdachte oppakken.

“Het is goed dat ze de dader zo snel hebben kunnen vatten”, vertellen enkele buurtbewoners van de woonwijk. “Zo kunnen wij ons nu weer wat veiliger voelen. Ook voor de familie en nabestaanden moet het afschuwelijk zijn om in deze onwetendheid te leven.” Christines woning werd sinds de feiten verzegeld en is vandaag nog steeds afgesloten met politielinten.

Sinds afgelopen weekend werden er voor haar woning ook verschillende bloemen neergelegd met onder meer kaartjes en teksten met steun voor de nabestaanden. “Ze was geen onbekende in de wijk”, klinkt het. “Ze woonde hier al heel haar leven en we zagen haar regelmatig passeren. Het is allemaal zo onwezenlijk.”

Na zijn arrestatie donderdag werd de 20-jarige Edson T. in verdenking gesteld voor de roofmoord en opgesloten in de gevangenis. Zijn aanhouding werd door de raadkamer dinsdag nog met één maand verlengd. Zijn advocaten Christian Clement en Jens Vanhellemont wilden na afloop geen commentaar kwijt. “We wachten het onderzoek kalm en rustig af”, klonk het.

Het onderzoek naar de omstandigheden wordt inmiddels verder gezet.



