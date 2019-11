Buren verzetten zich tegen onteigeningen voor natuurgebied aan Dijle: “Agentschap wil landbouwgrond verkrachten” Gemeentebestuur vraagt aan Agentschap Natuur en Bos om niet te onteigenen Antoon Verbeeck

20 november 2019

15u50 2 Bonheiden Een aantal inwoners uit Rijmenam verzetten zich tegen de onteigeningsplannen van het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Die laatste wil aan de Dijle een natuurgebied in handen krijgen. Het gemeentebestuur steunt de inwoners in de vorm van een motie.

Pikhaken, een 30 hectare zompig natuurgebied tegenover de dorpskern van Rijmenam, wordt volgens het Agentschap voor Natuur en Bos dé eyecatcher van de Dijlevallei. De realisatie van het natuurgebied kadert binnen het Sigmaplan, dat inwoners moet beschermen van overstromingen. De onteigeningen van het overstromingsgebied zijn reeds achter de rug, maar voor de gronden van Pikhaken is er nog werk aan de winkel. Bij drie gezinnen moet er nog zo’n 8 hectare onteigend worden. De gezinnen zien dat echter niet zitten. “Men wil de gronden afschrapen zodat vervolgens de pimpernel en kamsalamander er een nieuwe thuis vinden, stelt het Agentschap. Ik woon hier al 60 jaar en doe zelf aan natuurbeheer. Wat Natuur en Bos hier van plan is, is gewoonweg verkrachting van prachtige landbouwgrond waar generaties van geleefd hebben. Deze onteigeningen zijn overbodig, want de gronden voor het overstromingsgebied zijn reeds in het bezit van het agentschap. Maar Natuur en Bos wil koste wat het kost zijn visie doorduwen en de gronden voor een nieuw natuurgebied in haar bezit hebben”, zegt Marc De Mees, inwoner uit de straat Dijk.

Motie

Voor de natuurgerichte inrichting van Pikhaken loopt er momenteel een omgevingsvergunningsaanvraag bij de Vlaamse Overheid, waar ze bezwaarschriften van de buren mogen verwachten. Oppositiepartij N-VA steunt de buurtbewoners en zwaaide tijdens de laatste gemeenteraad met een motie. Ook het schepencollege had een motie klaar. Meerderheid en oppositie vragen nu via een gezamenlijk schrijven aan het agentschap om ‘de eventuele onteigeningsprocedure van de overgebleven kavels niet op te starten en om de onderhandelingen met de eigenaars in verband met het beheer van de percelen in Pikhaken op minnelijke wijze verder te zetten.’

Moeizame gesprekken

Volgens Koen Deheegher, projectleider bij ANB, is het agentschap geen voorstander van onteigeningen. “Niet alle gesprekken verlopen even makkelijk en in uiterste nood kan de Vlaamse Overheid het instrument van onteigening gebruiken. Natuur en Bos is daar geen voorstander van en wil graag ook deze laatste moeizame gesprekken tot een goed einde brengen”, klinkt het. “Tijdens de gesprekken hebben een aantal eigenaars aangegeven dat zij zich capabel achten om mee die Europese natuurdoelen te helpen realiseren. Natuur en Bos zal hen dan ook betrekken bij het te voeren beheer om te komen tot de Europese natuurdoelen, waarbij de spelregels ook zullen vastgelegd worden in een nog op te maken beheerplan.”