Brandweer verwijdert afknakte boom op Oude Keerbergsebaan in Rijmenam Antoon Verbeeck

16 februari 2020

21u01 1

Brandweerzone Rivierenland verwijderde vanavond een boom die op de Oude Keerbergsebaan was beland. De rijbaan was volledig versperd, maar het verkeer kon wel nog passeren langs een stuk parking. De brandweermannen namen het zekere voor het onzekere en verwijderde langs de straat nog een andere boom die dreigde op het wegdek te belanden. De rijweg was hierdoor even afgesloten.