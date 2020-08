Brandweer moest vannacht 23 keer uitrukken voor stormschade Tim Van Der Zeypen

26 augustus 2020

10u00 0 Bonheiden De storm Francis heeft ook in onze regio voor overlast en schade gezorgd. Zo is de brandweerzone Rivierenland in de nacht van dinsdag op woensdag een 23-tal keer moeten uitrukken. Dat meldt de brandweer woensdagochtend.

“Het ging voornamelijk om afgebroken takken en omgewaaide bomen”, vertelt woordvoerster Larissa Gommers. De brandweer moest onder meer bomen gaan opruimen in Bornem, Nijlen en Heist-op-den-Berg. In Bonheiden moest de brandweer dan weer de rijbaan gaan vrijmaken in de Oude Kasteelbaan. Daar was een zware boom dwars over de rijbaan terecht gekomen en trok het in het zijn val enkele elektriciteitskabels mee naar beneden. Enkele tientallen bewoners van zowel de Oude Kasteelbaan als de Pelgrimstraat kwamen hierdoor zonder elektriciteit te zitten.