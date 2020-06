Brand aan boiler zorgt voor veel rook Tim Van Der Zeypen

24 juni 2020

09u30 0

De brandweer is dinsdagavond moeten uitrukken naar de Imeldalaan in Bonheiden. In de garage van de woning was er een brand ontstaan aan de boiler. Die zorgde voor een grote rookontwikkeling. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle maar moest de woning wel ventileren. “Aan de bewoonster werd gevraagd om een nachtje elders door te brengen”, klinkt het bij de brandweerzone Rivierenland.