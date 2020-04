Bouwkraan valt op appartementsgebouw Tim Van Der Zeypen

29 april 2020

14u35 0

Op de Putsesteenweg in Bonheiden ter hoogte van de parochiekerk van Sint Ludwina is vanmiddag een bouwkraan omgevallen. Deze belandde op het dak van een appartementsgebouw. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Voorlopig moest er nog niet worden gestut. De noodplanambtenaar van de gemeente komt ter plaatse om de na te kijken of er stabiliteitsproblemen zijn met het gebouw. Gewonden vielen er gelukkig niet maar de ravage is wel groot. Of de bewoners van het dakappartement en de andere appartementen er kunnen blijven wonen is momenteel nog niet bekend. De oorzaak wordt momenteel verder onderzocht.

Later meer.