Bouwkraan valt op appartementsgebouw: “Ik daverde bijna uit mijn bed” Tim Van Der Zeypen

29 april 2020

14u35 14 Bonheiden Op de Putsesteenweg in Bonheiden is vanmiddag een bouwkraan op het dak van een appartementsgebouw gevallen. Er vielen geen gewonden, maar de ravage is groot. De bewoner van het dakappartement lag op dat moment nog in zijn bed. Hij had er net een ochtendshift op zitten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Ik viel bijna uit mijn bed. Alles daverde”, getuigt bewoner Abdel (24). “Ik dacht meteen aan een aardbeving.” Geschrokken ging hij meteen poolshoogte nemen. Toen hij door het raam keek, zag hij de kraan nog vallen. “Het was surrealistisch”, zegt de jongeman. “De aannemers zagen me staan en riepen me om mijn appartement meteen te verlaten”, gaat Abdel verder.

De hulpdiensten werden verwittigd en kwamen ter plaatse. De brandweer keek het pand na op stabiliteitsproblemen. “Er moest niet onmiddellijk worden gestut. Vervolgens hebben we contact opgenomen met de noodplanambtenaar van de gemeente”, zegt brandweermajoor Jan De Borger. Ook die kwam in de loop van woensdagnamiddag ter plaatse en bekeek of er gevaar voor instorting was. Het appartementsgebouw werd niet onbewoonbaar verklaard.

De bouwkraan zal nu worden getakeld. Er zal ook een aannemer worden aangesteld om de schade aan het pand te herstellen. Gewonden vielen er gelukkig niet. “Maar het was best schrikken allemaal”, besluit Abdel. “Ik woon hier ook nog niet heel lang. Ik ben pas een paar maanden geleden vanuit Brussel naar Bonheiden verhuisd. En dan heb ik al meteen dit voor.”

De precieze oorzaak van de omgevallen kraan, is nog niet duidelijk. Dit zal nu verder worden onderzocht door de politie.