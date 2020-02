Bonheidense werkgroep brengt darmkanker onder de aandacht met infosessie Antoon Verbeeck

26 februari 2020

De werkgroep gezondheid van de gemeente Bonheiden organiseert op maandag 2 maart de infosessie ‘Geef darmkanker geen kans’. Dokter Luc Colemont, maag- en darmspecialist en medeoprichter van de vzw Stop Darmkanker, legt uit wat darmkanker is en benadrukt het belang van preventie. Maart staat bekend om de actiemaand rond dikke darmkanker. “Elk jaar krijgen meer dan 6.500 Vlamingen te horen dat ze dikke darmkanker hebben. Omdat dit een zeer traag groeiende kanker is, ontstaan er de eerste jaren geen klachten. Zo wordt de ziekte vaak pas laat ontdekt. Daarom is het belangrijk om dikke darmkanker op te sporen voor er klachten ontstaan. De infoavond wordt een boeiende uiteenzetting, met een lach en een traan, die slechts één doel voor ogen heeft: minder leed door darmkanker, meer gezonde levensjaren”, klinkt het. Inschrijven voor de infosessie, die start om 20 uur in ‘t Blikveld, doe je via www.bonheiden.be/stopdarmkanker of via de sportdienst: sportdienst@bonheiden.be of 015/50.28.80.