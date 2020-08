Bonheidense schepen tevreden met aanpassing: “Nachtklok maakt het meer leefbaar voor horeca” Antoon Verbeeck

12 augustus 2020

16u21 0

Schepen van Lokale Economie en Middenstand van Bonheiden Bart Vanmarcke (Open Vld) reageert opgelucht op de wissel van avondklok naar nachtklok. Mensen moeten binnenblijven van 1.30 tot 5.00 uur, waar dat sinds eind juli tussen 23.30 en 6.00 uur was. Cafés en restaurants mogen twee uur langer openblijven, tot 1.00 uur. De schepen, en de lokale horeca, waren niet te spreken over het feit dat men in Antwerpen de zaken moesten sluiten om 23.00 uur, terwijl men bij de buren in Vlaams-Brabant de zaken twee uur langer mochten openblijven. “Vandaag ben ik zeer opgelucht dat de gouverneur onze verzuchtingen heeft verhoord en de horeca ook in onze gemeente tot 1.00 uur zal mogen openblijven”, zegt Vanmarcke. “Deze regel geldt nu voor het ganse land. Men mag met 10 personen aan eenzelfde tafeltje plaatsnemen op restaurant of café: het eigen gezin uitgebreid met de vaste bubbel. Deze aanpassingen van de maatregels maken de situatie opnieuw meer leefbaar voor onze horeca-uitbaters. Uiteraard blijven de algemene regels inzake mondmaskerplicht, afstand en voorzichtigheid van tel.”