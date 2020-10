Bonheidense nutskasten krijgen nieuw jasje: “Inwoners mogen ontwerp indienen” Antoon Verbeeck

08 oktober 2020

10u56 0 Bonheiden Het gemeentebestuur van Bonheiden voorziet een budget om openbare nutskasten te verfraaien tot een kunstbox. Drie nutskasten worden door professionele kunstenaars onder handen genomen. Twaalf nutskasten krijgen van geïnteresseerde inwoners een nieuw jasje.

“Elke inwoner van Bonheiden kan via www.2820vraagt.be tot en met 30 november een ontwerp voor een specifieke nutskast indienen. Een ontwerp van een minderjarig kind, kan door een ouder worden ingediend. Per nutskast is aangegeven welke zijden gepimpt kunnen worden. Dat is belangrijk voor het maken van je ontwerp. Door een idee in te dienen, engageer je je om het uit te werken als je geselecteerd bent. Je mag voor meerdere nutskasten een voorstel indienen”, klinkt het. Een stuurgroep opgericht vanuit de cultuurraad beoordeelt de ingediende ontwerpen. Voor 17 december ontvangt elke deelnemer een bericht of zijn/haar ontwerp al dan niet geselecteerd is. “Ben je geselecteerd, dan krijg je tijd én een ontwerppremie van 50 euro om het ontwerp te verfijnen. Nadien wordt je ontwerp gedrukt op speciale stickerfolie en aangebracht op de nutskast.” De verfraaide nutskasten schitteren vanaf 1 mei 2021 in het straatbeeld.