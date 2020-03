Bonheidense kunstenaar Dirk Debaecke toont houten kunstobjecten in ‘t Blikveld Antoon Verbeeck

12 maart 2020

11u45 1 Bonheiden Bonheidenaar Dirk Debaecke (62 jaar) treedt voor het eerst met zijn houten kunstobjecten naar buiten. Tot zondag 22 maart kan je in Gemeenschapscentrum ‘t Blikveld 16 van zijn werken bezichtigen.

De keuze voor hout als materiaal is niet verwonderlijk. Dirk trok zo’n 40 jaar geleden in de leer bij een van de beste boomkappers van ons land. “Daarna was ik tot aan mijn pensioen actief als zelfstandige in de houtsector. Een jaar of acht geleden heb ik ontdekt dat ik ook creatief aan de slag kan gaan met hout. Mijn werken zijn zo goed als allemaal uit één stuk hout gemaakt. Ik gebruik ook een Japanse methode om bepaalde stukken hout zwart te blakeren”, vertelt Dirk, die ook het kunstwerk voor de Woordentuin Francis Verdoodt maakte. “Het is de eerste keer dat ik mijn werken laat zien. Ik hoop dat dit de interesse opwekt van galeriehouders. De reacties op deze eerste expo zijn alvast positief, en een aantal stuks zijn zelfs al verkocht.”

De expo kan je gratis bezoeken tijdens weekdagen van 8.30 tot 17 uur, op donderdag tot 20 uur. Tijdens het weekend is iedereen welkom tussen 11 en 20 uur.