Bonheidense kunstenaar Chris Vanderweyen mixt schilderkunst met fotografie: “Eerst foto en dan met verf aan de slag” Antoon Verbeeck

23 september 2020

13u14 0 Bonheiden De Bonheidense kunstenaar Chris Vanderweyen stelt nog tot zondag 11 oktober onder de naam ‘Fata Morgana’ twintig van zijn werken voor in de foyer van Gemeenschapscentrum ‘t Blikveld. Vanderweyen laat zich voor zijn ‘pictura’s’, waarbij zowel fotografie als schilderkunst komt kijken, voornamelijk inspireren door de natuur.

“Al heel mijn leven lang ben ik bezig met commerciële beeldvorming. Toen mijn pensioen daar was, heb ik besloten om mijn eigen ding te gaan doen. De werken die nu in ‘t Blikveld hangen, zijn mijn eerste werken. Het is ook de eerste keer dat ik ze tentoonstel”, vertelt Vanderweyen. “Ik vertrek telkens vanuit een foto die ik zelf getrokken heb. Die wordt dan digitaal bewerkt, waarna ik met verf aan de slag ga. Ik leg met het penseel telkens nieuwe details en accenten in de foto, met de intentie om zo een fata morgana-effect te creëren: niet alles is wat het lijk.”

Bozar

De creatieve aanpak van Vanderweyen legt hem geen windeieren. De kans bestaat dat zijn werken binnenkort van Bonheiden naar Brussel verhuizen. “Momenteel ben ik bij de laatste 80 genomineerden van Belgique Art Festival. De helft daarvan mag later werken tentoonstellen in de Bozar. Ik ben ook nog ingeschreven voor de Luxembourg Art Prize. Ik schrik zelf van de belangstelling die mijn werken nu krijgen. Het maakt me alleen maar ambitieuzer.” De tentoonstelling is gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van ‘t Blikveld.