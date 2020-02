Bonheidense kindergemeenteraad steunt door bosbranden getroffen dieren in Australië Antoon Verbeeck

28 februari 2020

09u52 0

De kindergemeenteraad organiseert in samenwerking met de jeugddienst een vlaaien loten ten voordele van de getroffen dieren bij de bosbranden in Australië. Tijdens één van de kindergemeenteraden hebben de leden beslist om opnieuw een vlaaien loten te organiseren voor het goede doel. Ze waren het er snel over eens dat ze de opbrengst van deze actie zouden willen schenken ten voordele van de dieren in Australië. Het vlaaien loten vindt plaats op zaterdag 29 februari om 19 uur in Sint-Maartensberg te Rijmenam. De opbrengst van deze actie zal aanstaande woensdag om 15 uur door de kindergemeenteraad bekend gemaakt worden.