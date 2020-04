Bonheidense fotografe neemt foto’s van gezinnen achter hun raam: “Een herinnering aan deze speciale periode” Antoon Verbeeck

12 april 2020

19u53 14 Bonheiden De Bonheidense beroepsfotograaf Dorien Vanhooreweghe (30) trekt tijdens de coronacrisis haar thuisdorp rond om gratis portretten te nemen van medeburgers achter hun raam. De geportretteerden kunnen nadien de foto’s doorsturen naar familie en vrienden, met een leuke boodschap.

“Ik kan momenteel uiteraard geen fotoshoots doen om mijn kost te verdienen en zocht daarom naar een alternatief. Naast mijn tijd als mama van twee zoontjes, leek het nemen van portretten aan het raam me een leuke bezigheid”, vertelt Dorien. “Ik ben dit weekend van start gegaan en de eerste opdrachten kwamen vrij snel binnen. Een foto kan een herinnering zijn aan deze toch wel speciale periode en je kan ook met een boodschap voor vrienden en familie poseren. Bovendien is het de ideale gelegenheid om je nog eens ‘op te kuisen’ en de joggingbroek in de kast te laten liggen.”

Met de fiets

Voor de portretten rekent Dorien maximum een kwartiertje rijden met de fiets. Als je binnen dat bereik van de Guido Gezellelaan in Bonheiden woont, kan je op de fotografe rekenen. Tijdens haar bezoek worden de sociale afstandsregels gerespecteerd. “De politie is op de hoogte van mijn initiatief. Zolang ik maar alles met de fiets doe en niet te ver rij, is het oké”, vertelt Dorien.

“Ik plaats de beelden op mijn sociale media, of ik kan ze in hoge resolutie doormailen, zonder dat daar enige kost is aan verbonden”, aldus de fotografe. Dorien is beschikbaar in de weekends en tijdens de avonduren. Je kan haar bereiken door een privé-bericht te sturen naar de Facebookpagina ‘Fotografe Dorien’.