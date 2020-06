Bonheidense fitness GreenAlive ontvangt eerste klanten na verplichte sluiting: “Net een eerste schooldag” Antoon Verbeeck

08 juni 2020

17u29 1 Bonheiden Net als de horeca moesten ook de fitnesscentra wachten op 8 juni om de draad op te pikken. Bij GreenAlive, langs de Rijmenamseweg in Bonheiden, kregen ze al meteen klanten over de vloer.

“Dit voelt aan als een eerste schooldag. We merken heel veel enthousiasme bij de klanten en we staan zelf ook te springen om er opnieuw in te vliegen. De goesting is groot”, vertelt François Van Velthoven van GreenAlive. “De laatste weken hebben we ons bezig gehouden met onze web- en dieetshop. Eerlijk gezegd is er voor ons nu weinig veranderd. Het werken op afspraak was voordien voor 80 procent van onze klanten ook al het geval, en het ontsmetten van de toestellen na gebruik was hier al goed ingeburgerd. De extra aandacht voor onder andere de handhygiëne en het dragen van mondmaskers is dan wel weer iets nieuw waarmee we rekening moeten houden.”