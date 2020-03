Bonheidense bib opent afhaalpunt voor leden Antoon Verbeeck

25 maart 2020

De bibliotheek van Bonheiden, die momenteel gesloten is wegens de coronacrisis, organiseert een afhaalpunt voor de leden van de bib. Dit afhaalpunt houdt in dat je boeken en dvd’s op aanvraag kan ophalen. Leden dienen hun voorkeur door te geven via de online catalogus, via de telefoon of per mail en kunnen per bibliotheekkaart vijf boeken en/of 3 dvd’s reserveren.

“Je kan je pakketje ten vroegste de dag na je aanvraag ophalen. Het pakketje staat dan klaar aan de inkom van de bib, je kan het gewoon meenemen. Kom bij voorkeur alleen. Voorlopig moet je geen materialen inleveren. Hierover berichten we later”, deelt het lokaal bestuur mee.