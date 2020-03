Bonheidens parkeerproject met sensoren en app is genomineerd voor award Antoon Verbeeck

31 maart 2020

De gemeente Bonheiden is met het project ‘Kort parkeren’ genomineerd voor de Publica Awards. In overleg met de lokale handelaars wordt het systeem in september uitgerold in het centrum. Er worden in totaal zes parkeerplaatsen ingericht. “Hierop mag je maximum 30 minuten gratis en zonder gebruik van de parkeerschijf parkeren. Parkeerplaatsen worden uitgerust met sensoren die de aanwezigheid van een voertuig detecteren en via een app kan je de beschikbare parkeerplaatsen opzoeken”, klinkt het. Het project ‘Kort parkeren’ is genomineerd in de categorie Urban Development, Infrastructure & Mobility. Op dit moment staat het op de tweede plaats. Stemmen kan via deze link.