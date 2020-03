Bonheidens juwelenmerk steunt winkels met online actie: “Per verkochte oorbellenset gaat er som naar één van onze verkooppunten” Antoon Verbeeck

27 maart 2020

16u12 0 Bonheiden Het Bonheidense juwelenmerk Studio Nok Nok komt met een initiatief waar zowel hun eigen groothandel als hun Belgische afnemers de vruchten van kunnen plukken tijdens de coronacrisis: de Hope-collectie. Per verkochte oorbellenset gaat 10 tot 15 euro naar een door de klant gekozen verkooppunt.

“Wij werken als groothandel en kiezen onze winkels zorgvuldig uit”, vertellen zaakvoerders Joline Helsen en Fleur Sabbe. “Maar die winkels hebben het momenteel verschrikkelijk moeilijk. Ze moeten tijdelijk sluiten, wat uiteraard noodzakelijk is. En juwelen kopen, dat is wel het laatste waar mensen nu mee bezig zijn. Ook wij als groothandel zien plots bijna alle bestellingen wegvallen. Onze productie ligt zo goed als stil maar wij willen vooruit denken.”

Studio Nok Nok heeft nu zelf een webshop op poten gezet waarop de nieuwe collectie wordt aangeboden. “Elke keer een klant een oorbel in het winkelmandje plaatst, moet hij of zij uit het dropdown menu het verkooppunt kiezen dat de koper wil steunen. Op die manier kunnen we zelf onze motor draaiende houden zonder onze afnemers te beconcurreren. In deze tijden willen we onze verkooppunten ook niet belasten met stock en zware investeringen. Daarom ligt het beheer en de uitvoering volledig bij ons: de website, de verrekening, de verzending,... Het enige wat de winkels moeten doen, is ons hun factuur uitschrijven. Bij elke verkochte set gaat 10 tot 15 euro naar het gekozen verkooppunt. Het is nog steeds geen ideaal scenario, maar het kan ons allemaal een duwtje in de rug geven.” De collectie is te koop op www.studionoknok.be.