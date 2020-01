Bonheidenaars klinken op 2020: “We wensen jullie allemaal een schitterende reis aan boord van vlucht 2020” Tim Van der Zeypen

04 januari 2020

18u20 0 Bonheiden In Bonheiden hebben ze zaterdagnamiddag het nieuwe jaar feestelijk ingezet. Het gemeentebestuur had de inwoners van Bonheiden én Rijmenam uitgenodigd op hun jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Tijdens de receptie werden enkele toekomstplannen uit de doeken gedaan maar werd ook het nieuwe ‘bonnendoosje’ voor nieuwe inwoners voorgesteld.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie maakte de Bonheidense burgervader Lode Van Looy (BR30) enkele plannen bekend voor het komende jaar maar ook nog andere toekomstplannen: “We gaan er alles aan doen om de belastingen te verlagen en hopen de CO2-uitstoot van onze gemeente te laten dalen met zo’n veertig procent tegen 2030”

Dit laatste hoopt de gemeente te kunnen realiseren door onder meer vernieuwingswerken uit te voeren, enkele gebouwen beter te gaan isoleren en het plaatsen van zuinige verlichting én zonnepanelen in gemeentegebouwen.

GAS-Vaststeller

De burgervader maakte verder ook nog bekend dat de gemeente zich het komende jaar én met uitbreiding de komende legislatuur uitgebreide zal inzetten voor een betere verkeersveiligheid. “Zo zal er een GAS-vaststeller worden aangenomen die controles zal houden in zone dertig en zone vijftig”, besloot burgmeester Van Looy. “Op deze manier hopen we dat het nog veiliger wordt voor onze voetgangers en fietsers maar ook voor onze autobestuurders.”

‘Bonnendoosje’

Schepen van Lokale Economie Bart Vanmarcke (Open VLD) stelde dan weer samen met de voorzitter van de raad voor lokale economie Wim Slaets tegelijkertijd ook een nieuwe doosje met kortingsbonnen voor. Daaraan nemen zo’n 65 lokale handelaars deel.

Het ‘bonnendoosje’ zal aan elke nieuwe Bonheidenaar of Rijmenammer worden uitgedeeld. “Om hen zo kennis te leren maken met onze lokale handelaars zodat ze niet meteen naar het Mechelse moeten trekken voor hun inkopen”, legt Vanmarcke uit.

Per jaar verwelkomt de gemeente zo’n driehonderd nieuwe inwoners. Het ‘bonnendoosje’ is een samenwerking tussen de gemeente en de raad voor lokale economie. “Zowel de gemeente als de lokale handelaars deelden de kosten”, voegt Slaets toe.

Flyers

Naast het doosje met kortingsbonnen zullen er in het welkomstpakket ook flyers zitten van lokale zelfstandigen of handelaars zoals loodgieters of elektriciens die niet konden deelnemen aan de actie. Ondanks 2020 nog maar net startte, kijken de gemeente en de raad voor lokale economie naar de toekomst: “Ook volgend jaar zullen we deze actie herhalen. Al dan niet met nieuwe of andere lokale handelaars.”

Na de voorstelling en de toespraak van burgmeester Van Looy, trapte Bar Clochard het helemaal feestje op gang.