Bonheidenaar toont in ludiek filmpje hoe de brievenbus moet worden gelicht in tijden van het coronavirus: “Er mag toch ook nog worden gelachen” Tim Van Der Zeypen

19 maart 2020

Op Facebook circuleert sinds kort een ludiek en absurd instructiefilmpje: ‘Hoe moet je een brievenbus lichten in tijden van het coronavirus?’ Op dat filmpje is onder meer te zien hoe een man gewapend met een sjaal voor de neus en mond, een veiligheidsbril én grijptang, de post uit de brievenbus gaat halen.

Maker Franky Van Liedekerke uit Bonheiden deed het niet om viraal te gaan maar wel om een glimlach op het gezicht van de mensen die thuis zitten te toveren. “En tot hiertoe is ons dit toch al gelukt”, reageert Franky. “Zoals verwacht kregen we behoorlijk wat reacties waaronder heel veel smiley’s.”

Verder geeft Franky nog mee dat hij hoopt dat mensen niet mogen vergeten om te lachen. “Ook niet in deze tijden van crisis en eenzaamheid”, besluit Franky. “Al zijn we er ook wel mee bezig. Een paar vrienden zijn ziek geweest. Maar we proberen gewoon ons leven er niet door te laten dicteren. Buiten het thuisblijven en de social distancing.”