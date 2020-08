Bonheidenaar mag mening geven over mobiliteit tijdens mobiliteitscafés: “Laat weten wat de grootste verkeersknelpunten, -ergernissen of -verbeteringspunten zijn” Antoon Verbeeck

14 augustus 2020

Bonheiden Het gemeentebestuur van Bonheiden start met de opmaak van een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan. Inwoners die mee hun input willen geven, kunnen deelnemen aan de eerste mobiliteitscafés.

Het mobiliteitsplan van Bonheiden dateert van 2006 en is dus toe aan een update. “De verhoging van de verkeersveiligheid en de verbetering van de verkeersleefbaarheid staan bovenaan het lijstje: veilig fietsen, rustige oversteekplaatsen, verbetering van de doortocht door centrum Bonheiden, vertalen van de doelstellingen van het klimaatplan, voldoende parkeermogelijkheden, controle op verantwoord vrachtverkeer...”, deelt schepen van Mobiliteit Bart Vanmarcke (Open Vld) mee. “Hiervoor rekent het gemeentebestuur ook op onze inwoners. Laat weten wat de grootste verkeersknelpunten, -ergernissen of -verbeteringspunten zijn in Bonheiden. Het gaat dan uiteraard over zaken van algemeen belang, niet om individuele ergernissen.”

Mobiliteitscafé

Donderdag 3 en dinsdag 8 september vinden er in de polyvalente zaal van GC ‘t Blikveld mobiliteitscafés plaats, telkens om 20 uur. De eerste zitting is online te volgen, de twee woon je bij in de zaal zelf. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen die op dat moment van toepassing zijn. Als het live café om die reden niet kan plaatsvinden, wordt het vervangen door een tweede online versie. “In het mobiliteitscafé wordt eerst een korte toelichting gegeven. Daarna mogen inwoners ideeën, suggesties of opmerkingen geven over de verschillende thema’s: verkeerscirculatie, combi-mobiliteit, verkeersveiligheid, parkeren…”, klinkt het. Deelnemen aan een café doe je via deze link.