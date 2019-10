Bonheiden zoekt studiebureau om verkeersknopen te ontwarren: “Doorstroming moet beter” Nieuw circulatieplan voor kern, nieuw mobiliteitsplan voor heel grondgebied Antoon Verbeeck

24 oktober 2019

18u25 0 Bonheiden Het bestuur van Bonheiden zal een studiebureau inschakelen om de verkeerscirculatie in het centrum onder de loep te nemen. De doorstroming in het dorp kan en moet volgens het bestuur beter. Verder zal het studiebureau zich over een mobiliteitsplan voor het volledige grondgebied buigen. Dat plan wordt opgemaakt in overleg met bewoners.

“Ik denk dat iedereen die in onze gemeente woont wel weet dat het in het centrum van Bonheiden vaak ontzettend druk is”, legt Bart Vanmarcke (Open Vld) uit, in Bonheiden bevoegd voor Mobiliteit. “Vandaar dat we een circulatiestudie willen opmaken, dat onder andere het aantal voertuigen registreert en welke afslagbewegingen die maken. Niet alleen de straten van de dorpskern maar ook de invalswegen richting het centrum gaan we bij de studie betrekken. Ik denk aan de Rijmenamseweg en Mechelsesteenweg. Straten afsluiten of opnieuw openen, enkelrichtingsverkeer afschaffen of invoeren, de afstelling van de verkeerslichten,... het zijn allemaal maatregelen die we gaan bestuderen.”

Achterhaald plan

De studie zal als basis dienen voor het mobiliteitsplan. Het nieuwe mobiliteitsplan zoekt niet alleen een oplossing voor de problematiek van de moeizame doortocht in Bonheiden-centrum, maar ook voor geplande ontwikkelingen zoals Meurop en Grote Heide. “Het huidige mobiliteitsplan dateert uit 2006 en is dus compleet achterhaald”, gaat schepen Vanmarcke verder. “In principe had er tegen het voorjaar van 2018 een nieuw plan moeten zijn, maar in de vorige legislatuur heeft men het nagelaten om hier werk van te maken. Zo’n plan is niet alleen nuttig om het verkeerscirculatie in de gemeente te organiseren, maar is ook essentieel in de zoektocht naar subsidies, bijvoorbeeld voor nieuwe fietspaden. Een mobiliteitsplan is één van de voorwaarden om een subsidiebedrag te krijgen.”

Participatietraject

De schepen krijgt regelmatig klachten te horen. “Als schepen word ik vaak persoonlijk aangesproken door inwoners die vinden dat de verkeersregeling in Bonheiden beter moet. Ik ben daar blij om en wil ook graag verbeteringen aanbrengen. De opmaak van het mobiliteitsplan zal dan ook in samenspraak met de bevolking gebeuren tijdens een participatietraject. Wij geven hen nu dus de kans om hun zegje te doen.” In de zomer van 2020 zouden het circulatie- en mobiliteitsplan een feit moeten zijn. In totaal wordt er 101.035 euro, waarvan 30.000 euro wordt gesubsidieerd door Vlaanderen, gespendeerd aan de opmaak ervan.