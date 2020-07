Bonheiden zoekt naar ‘Stoepkrijtkampioenen’ bij jongste inwoners Antoon Verbeeck

01 juli 2020

08u20 0 Bonheiden De jeugddienst van Bonheiden organiseert deze zomervakantie een stoepkrijtchallenge waarbij ze elke week op zoek gaat naar de ‘Stoepkrijtkampioen’ van de gemeente.

Nu er in deze bizarre zomerperiode vermoedelijk heel wat gezinnen hun jaarlijkse vakantie hebben geannuleerd, wil de jeugddienst hen graag wat extra ideetjes toereiken om de tijd leuk door te brengen. “Week na week zal er gedurende de zomerperiode op de Facebookpagina ‘Jeugddienst Bonheiden’ een nieuw thema worden bekendgemaakt waarrond de kinderen een leuke stoepkrijttekening kunnen tevoorschijn toveren”, zegt jeugdschepen Pascal Vercammen (Open Vld). “Het idee komt van de Groen-fractie. Als schepen kan ik veel, maar met heel de gemeenteraad kunnen we veel meer bereiken. Dat is hier een bewijs van.” Wanneer deelnemers een foto van hun ontwerp maken en met #2820stoepkrijtkampioen op de Facebookpagina van Jeugddienst Bonheiden posten, maken ze wekelijks kans om de Stoepkrijtkampioen te worden en een leuk speelpakketje van de jeugddienst te ontvangen.