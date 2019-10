Bonheiden zet zich in voor hemelwaterplan Antoon Verbeeck

10u44 0 Bonheiden Het gemeentebestuur van Bonheiden ondersteunt het hemelwaterplan van Pidpa en werkt zo mee aan een oplossing voor het hemelwaterprobleem. Het hemelwaterplan zal in de toekomst dienen als kader waarbinnen de gemeente maatregelen neemt omtrent hemelwater.

De maatregelen zullen er komen als reactie op vragen uit de bevolking of als hemelwatertoets bij de uitwerking van nieuwe projecten. “Omdat onze huidige riolering niet is voorzien op deze klimaatwijzigingen heeft Pidpa, de rioolbeheerder van onze gemeente, een hemelwaterplan opgemaakt. In dit plan wordt een visie uitgewerkt over hoe we in de toekomst ruimte kunnen maken voor hemelwater”, deelt schepen van Milieu Mieke Van den Brande (CD&V) mee. “In de eerste plaats wordt ingezet op het opvangen en ter plaatse houden of vertraagd afvoeren van het hemelwater. Hierdoor heeft het water de kans om door te dringen in de bodem en zo het grondwaterpeil op niveau te houden. In de tweede plaats zet het plan in op een gescheiden afvoersysteem. Op de meeste plaatsen in onze gemeente, en in Vlaanderen, wordt het afvalwater en hemelwater nog gemengd afgevoerd. De scheiding van deze stelsels is niet enkel essentieel om toekomstige wateroverlast aan te pakken, ook voor waterzuivering is het belangrijk om het vervuild afvalwater niet te mengen met het niet-verontreinigd hemelwater.”