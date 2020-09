Bonheiden verzamelt via enquête feedback over coronacrisis bij ondernemers



Antoon Verbeeck

26 september 2020

Het lokaal bestuur van Bonheiden wil met de hulp van een enquête in kaart brengen welke impact de uitbraak van covid-19 had op de zelfstandigen en ondernemers in de gemeente. Tot en met 18 oktober kan je de enquête invullen. “Bonheiden probeert ondernemers, zelfstandigen of personen die een vrij beroep uitoefenen zo goed mogelijk door deze crisis te helpen. We proberen dit elke dag beter te doen, met als doel de beste ondersteuning mogelijk te bieden. We willen nu te weten komen hoe zij onze ondersteuning ervaren. Wat we goed doen en wat beter kan, en welke suggesties ze voor ons hebben. We komen ook graag te weten hoe het met hun onderneming staat: wat is de impact vandaag van corona op de onderneming?”, deelt het lokaal bestuur mee. De enquête is volledig anoniem en neemt zo’n tien minuten van uw tijd in beslag. Je vindt ze via deze link.