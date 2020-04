Bonheiden stuurt open brief naar ministers: “Gebrek aan bovenlokale aanpak bij aankoop mondmaskers” Antoon Verbeeck

23 april 2020

10u13 0 Bonheiden In een open brief gericht aan Federaal Minister Philippe De Backer (Open Vld) en Vlaams Minister Ben Weyts (N-VA) kaart het gemeentebestuur van Bonheiden het gebrek aan bovenlokale coördinatie rond de aankoop van mondmaskers aan. Het bestuur vreest dat er weldra een tekort zal zijn aan maskers en pleit voor een eenheid in aanpak. Ook in Bonheiden krijgt elke inwoner weldra dergelijk masker van het gemeentebestuur.

“De media vertellen ons dat mondmaskers verplicht zullen zijn wanneer we ons sociaal leven terug aanvatten. We willen ons hier als gemeentebestuur zo goed mogelijk op voorbereiden, maar ook onze inwoners zijn hier al volop mee bezig. We krijgen als gemeente dan ook dagelijks aanvragen van inwoners of ze via ons aan een mondmasker kunnen geraken”, deelt burgervader Lode Van Looy (BR30) mee. “Momenteel is er geen bovenlokale coördinatie rond de aankoop van mondmaskers voor de algemene bevolking. De vrees leeft dat er een tekort zal zijn, waardoor verschillende steden en gemeenten al gestart zijn met de aankoop van mondmaskers.”

“Geen eenheid”

“Deze besturen hebben de nobele bedoeling om hun inwoners te verzekeren van de nodige bescherming bij een versoepeling van de maatregelen. Er is echter geen eenheid in aanpak, zowel wat betreft hoeveelheid per inwoner, als wat betreft het type masker, als wat betreft prijs... Ook Bonheiden zal voor alle inwoners een stoffen mondmasker voorzien en deze rondbrengen. Het gemeentebestuur betreurt echter het gebrek aan bovenlokale coördinatie, zowel naar de algehele bevolking toe als naar de scholen toe. Gelet op de federale coördinatie van de corona-maatregelen, verwachten we ook een federale, Vlaamse enminstens provinciale coördinatie van de post-corona maatregelen.”