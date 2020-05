Bonheiden steunt handelaars met #2820solidair-cheque Els Dalemans

22 mei 2020

12u57 1 Bonheiden Het gemeentebestuur van Bonheiden lanceert de #2820solidair-cheque om de lokale handelaars te ondersteunen. “Per waardebon van 10 euro betalen onze inwoners maar 7,5 euro. Wij leggen de resterende som bij en storten het geld meteen naar de handelaars.”

“We gingen op zoek naar een manier om onze handelaars tijdens de coronacrisis te steunen, én meteen ook onze inwoners te motiveren om lokaal te winkelen. Het resultaat is de #2820solidair-cheque, die vanaf juni te koop zal zijn bij de gemeente. Voor elke cheque ter waarde van 10 euro betalen inwoners 7,5 euro. De gemeente Bonheiden legt de resterende som van 2,5 euro per cheque bij.

Springplank

“We hopen dat de toegevoegde waarde van 25 procent per cheque als springplank kan dienen om onze lokale economie te lanceren na de coronacrisis. Inwoners kiezen bij de aankoop van hun cheque meteen bij welke handelaar ze hiermee willen winkelen. Dit is belangrijk omdat de gemeente het bedrag van de aangekochte cheques meteen doorstort naar de bewuste handelaars. De cheques moeten dus niet eerst geïnd worden.”

30.000 cheques

“We lanceren nu een oproep naar onze handelaars om zich in te schrijven voor dit initiatief. Zo kunnen we begin juni starten met de verkoop van de #2820solidair-cheques, en volgt ook de communicatie naar de inwoners toe. Om het project te realiseren en de 2,5 euro per cheque bij te passen, voorzien we een budget van 75.000 euro. Er zullen dus in totaal 30.000 cheques te koop aangeboden worden.”

Boven op deze #2820solidair-cheque blijft de gemeente ook de bestaande Rijmheidebon verkopen.